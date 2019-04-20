Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
Yeni Malatyaspor: Fabien, Chebake, Mina, Murat Akça, Seth, Robin, Donald, Aleksic, Guilherme, Kamara, Bifouma
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