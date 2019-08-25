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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.08.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele gücü yüksek olan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazandı. Trabzonspor 44. dakikada Abdülkadir Ömür ile öne geçerken, 78'de Joao Perreira farkı 2'ye çıkardı. 89'da Eren Tozlu durumu 2-1'e getirse de maçı kurtartmak için yeterli olmadı. Trabzonspor 4 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.

Stat: Medical Park

Hakemler: Koray Gençerler , İbrahim Çağlar Uyarcan , Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan , Hüseyin , Novak , Hosseini , Pereira , Ekuban , Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 72 ), Nwakaeme , Abdulkadir Parmak (Avdija dk. 88 ?), Sosa , Sörloth (Obi Mikel dk. 80 )

Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Yeni Malatyaspor: Farnolle , Erkan Kaş , Hadebe , Özer Özdemir , Mina , Donald , Guilherme (Chaaleli dk. 67 ), Fofana , Robin Yalçın (Gökhan Töre dk. 67 ?) (Eren Tozlu dk. 78 ?), Bifouma , Jahovic

Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 44), Pereira (dk. 78) (Trabzonspor), Eren Tozlu (dk. 89) (Yeni (Malatyaspor)

Sarı kartlar: Sosa (Trabzonspor), Erkan Kaş, Jahovic (Yeni Malatyaspor)

 Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

18. dakikada sol kanattan Guilherme’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Donald’ın şutunda top üstten auta gitti.

26. dakikada Bifouma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşta Uğurcan gole izin vermedi. 

40. dakikada ceza sahası dışından Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fornole topu parmaklarıyla kornere çeldi. 

44. dakikada sol kanattan Sosa’nın ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 

54. dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında altıpas noktasında Nwakaeme’nin şutunda top üstten auta gitti. 

70. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Fofana’nın sert şutu önce Hosseini’ye ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı. 

78. dakikada orta sahada topu kapan Pereira’nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Yusuf pasını yeniden Pereira’ya aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 

82. dakikada sağ kanattan Pereira’nın şutu kaleci Fornolle’den döndü. Dönen topla yeniden buluşan Pereira’nın ortasında savunmadan dönen topla buluşan Obi Mikel’ın vuruşu auta çıktı. 

89. dakikada sağ kanattan Erkan Kaş’ın ortasında savunmadan seken topla altı pas noktası üzerinde buluşan Eren Tozlu’nun şutu filelerle buluştu. 2-1 

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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

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