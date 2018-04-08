Trabzonspor yeni başkanını seçiyor! Sandıklar kapandı...
Trabzonspor'un 73’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi tamamlandı. Sayıma geçildi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından delegeler kurulan 16 sandıkta oylarını kullandı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Genel Kurul Divan Başkanı İlhami Algan, 1690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle