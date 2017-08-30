Trabzonspor: Yanlış transferin bedeli ağır olur

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Değerli taraftarlarımız. Transfer sezonunun kapanmasına yaklaşık 10 gün kaldı. Doğru transferlerin yapılması için yoğun bir gayret sarf ederken özellikle sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda çıkan transfer haberleri maalesef bilgi kirliliği oluşmaktadır.

Her gün aynı haberlerin ortada dolaşmasının yarattığı dezenformasyona kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadıkça itibar edilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Yılların getirdiği ekonomik sorunların içerisinde kulübümüzün geleceğini doğru planlayarak optimum şartlarda anlaşmalar yapabilmek amacıyla yoğun gayret sarfetmekteyiz. İstenilen rakamları ödemek kaydıyla her oyuncunun alınabileceği herkesin malumudur.

Ancak yanlış transferlerden kurtulmanın bedelinin çok daha ağır sorunlar olarak karşımıza çıktığını da yaşadığımız acı tecrübelerle herkesin bilmesini isteriz.

Taraftarımızın transfer isteğini elbette anlayışla karşılıyoruz. Yönetim olarak takımımızın ihtiyaçlarına göre en iyisini yapma adına gayret gösteriyoruz. Ancak bunu yaparken kulübün geleceğini de karartmamamız gerekiyor. Çünkü yılların biriktirdiği aşırı borç yükünün kulübümüz üzerindeki dayanılmaz baskısı bilinen bir gerçektir. Tüm taraftarlarımızdan anlayış beklediğimizi vurgularken, güzel haberler vermek umuduyla şimdiden herkese iyi bayramlar diliyor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'de gerçekleştireceğimiz bayramlaşmaya bir ve beraber olmak amacıyla bütün camiamızı bekliyoruz" denildi.