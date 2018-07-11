Trabzonspor yağmurda çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenlya'da sürdüren Trabzonspor, yağmur altında çalıştı.
Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da akşam saatlerinde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Onazi katılmazken, sakatlıkları bulunan Castilblo ve Batuhan Artaslan yer almadı. Sosa ise fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. U19 Milli Takımı'nın Finlandiya’da katılacağı turnuva için önümüzdeki günlerde kamptan ayrılacağı belirtilen Abdülkadir Ömür ile hafif sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı.
Sert antrenman
Antrenmanın ilk bölümünde koşu ve pas çalışması yapan bordo-mavililer ikinci bölümde ise çift kale maç yaptı. Yeşil ve beyaz olmak üzere iki takım arasında oynanan karşılaşmayı beyaz takım Rodallega ve Ramil’in golleri ile 2-1 kazanırken, yeşil takımın tek golü Burak Yılmaz’dan geldi. Bu arada stoper eksikliği nedeniyle bir takımın stoperinde orta saha oyuncusu Yüksel Şişman, diğer takımın stoperinde de yine orta saha oyuncusu Cafer Tosun yer aldı. Oldukça sert ve çekişmeli geçen antrenmanda ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ın oyuncularını sık sık uyardığı gözlenirken, antrenman temposundan memnun olduğunu oyuncularıyla paylaştı.
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