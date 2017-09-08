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Trabzonspor Volkan Şen transferini açıkladı

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Volkan Şen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Volkan Şen ile 2 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği oyuncuya her bir yıl 850 bin avro olmak üzere toplam 1 milyon 700 bin avro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 850 bin avro, 2018-2019 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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