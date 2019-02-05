Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor, yarı final biletini almak için mücadelede edecek. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala detaylar futbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u sahasında konuk edecek. Her iki takımda ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Trabzonspor Ümraniyespor maçının saat ve yayıncı kanal bilgisi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün tek maçı Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZON'DA EKSİKLER VAR
Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan’ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.
Karaman’ın son maçta sakatlanan Uğurcan’ın yerine Arda, Novak’ın yerine ise Ibanez’e görev vereceği öğrenildi. Karaman’ın, Toure ile Nwakaeme’yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri’ye forma vermesi bekleniyor.
Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa’nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Amiri- Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Novak, Uğurcan.
CEZALI: Yok
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