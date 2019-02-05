Trabzonspor - Ümraniyespor (11'ler belli oldu)
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor, yarı final biletini almak için mücadelede edecek.
Trabzonspor'un 11'i: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme
Ümraniyespor'un 11'i: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u sahasında konuk edecek. Her iki takımda ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Trabzonspor Ümraniyespor maçının saat ve yayıncı kanal bilgisi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün tek maçı Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma A2 TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
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