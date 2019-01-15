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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.01.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Trabzonspor UEFA’ya çıkarma yapıyor

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Trabzonspor UEFA’ya çıkarma yapıyor

Trabzonspor Kulübü, 2016 yılında imzaladığı UEFA FFP protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple birlikte İsviçre’de sunum yapacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzonspor’un UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda UEFA ile üç yılı kapsayan bir Finansal Fair Play protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 31 Ocak’ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da bir temsilci gönderecek’" dedi.

"Kararlılığımızı vurgulayacağız"

Trabzonspor Kulübü’nün ekonomik yapısının düzelmesi için uyguladıkları tedbir ve önemleri anlatacaklarını belirten Bülbüloğlu, "Toplantıda hem 31 Mayıs 2019’da bitecek olan bu protokolün genel durumunu değerlendireceğiz hem de protokol süresince yapmış olduğumuz anlaşmalarda, FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığımızı göstereceğiz. Kulübümüzün gelecekte sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarını kendilerine sunacağız. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu UEFA’daki yetkililere anlatacağız. Çok ciddi ve olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Toplantıya bizzat başkanımız Ahmet Ağaoğlu öncülüğünde katılacağız. UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak ben, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu, Mali İşler Direktörü Coşkun Karaalioğlu ve Genel Müdür Sinan Zengin olmak üzere biz de dört kişilik bir ekiple İsviçre’de başkanımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"CAS'ta da duruşmamız var"

Şike süreciyle ilgili aralık ayında yapılacak olan ancak mart ayına ertelenen CAS’taki duruşma hakkında da bilgi veren Bülbüloğlu, "Malum 3 Temmuz sürecinden sonra Türkiye’de verilmeyen cezalar için pek çok girişimimiz olmuştu. UEFA’dan sonra FIFA’ya başvurmuş ve dünya futbolunun patronunu göreve davet etmiştik. FIFA da bu talebimize müdahil olmama yönünde görüş bildirmişti. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak FIFA’nın bu kararını Uluslararası Spor Mahkemesi CAS’a taşıdık" dedi.

Bülbüloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "İsviçre’deki Froirep Hukuk Firması’nı avukatımız Erdem Egemen’in bulduğunu söylemiştim. Bu firmanın bulunması ve anlaşılması tamamen daha önceki yönetim kurulunun inisiyatifiyle olmuştur. Bunu düzelttikten sonra şunu söylemek isterim ki; şike mücadelemiz ciddi bir şekilde sürdürülmektedir. Umut ediyoruz ki hep beraber, tüm camiamız ve sevenlerimizle birlikte bu mücadeleyi daha da güçlendirip arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağız."

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