Trabzonspor, transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 340 bin TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6 bin TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’da yeni transfer Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenlendi.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor’un politikası genç oyuncuları bünyesine kazandırıp yıldız yapmaktır. Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğümüz bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun" dedi.



FIRATCAN: BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM



Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü’nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.