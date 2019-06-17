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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.06.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Trabzonspor, transferi KAP'a bildirdi!

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Trabzonspor, transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 340 bin TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6 bin TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’da yeni transfer Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor’un politikası genç oyuncuları bünyesine kazandırıp yıldız yapmaktır. Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğümüz bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun" dedi.

FIRATCAN: BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü’nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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