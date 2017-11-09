Trabzonspor transfere start veriyor! Stoper...

Ersun Yanal döneminde en büyük sıkıntıyı savunmada yaşayan Trabzonspor, bu problemi Rıza Çalımbay ile şimdilik çözmüş gibi gözükse de transfer kaçınılmaz. Bordo-Mavililer mutlaka kaliteli ve lider bir savunmacıyı takıma kazandıracak. Gündemde 3 isim bulunuyor. Yönetimin bir süredir temas halinde olduğu Dante, Chiriches ve Paletta listede. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın öncelikli olarak bu 3 isimden birini seçeceği öğrenildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Wolfsburg gibi takımlar olan Dante, 34 yaşında ve gündemdeki oyuncular arasında en yaşlısı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ancak devrede ayrılmasına kesin gözle bakılan Milanlı Paletta 31 yaşında.

Sonraki hedef kanat

Transferi bu iki isme göre daha zor gözüken oyuncu Vlad Chiriches’in ise Napoli ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki Rumen stoperin kiralanması düşünülüyor. Trabzonspor, devre arası transferine öncelikle stoper alarak başlayacak. Sonrasında ise kanata takviye planlanıyor. (Fanatik)