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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
14.06.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertan'la anlaşma tamam

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Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertan'la anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor Obertan ile anlaştı! Gabriel Obertan kimdir?Trabzonspor transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor... Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Obertan ile anlaşmaya vardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız sağ açık Gabriel Obertan'ın bordo mavili takıma transferi bakın nasıl gerçekleşecek. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Kanatlara oyuncu arayan bordo-mavili takım, BB Erzurumspor'un Fransız sağ açığı Gabriel Obertan ile prensipte anlaştı.

30 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinde 'takımı küme düşerse serbest kalır' maddesinin yer aldığı ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirileceği öğrenildi.

Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertanla anlaşma tamam

GABRİEL OBERTAN KİMDİR?

1989 doğumlu Gabriel Obertan, Levski Sofya'dan ara transferde Erzurmspor'a gelmişti. Süper Lig'de 10 maçta 827 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısında Bulgar Ligi'nde 1 gol, 7 asist üretmişti.

Alt kategorilerde 49 kez Fransa Milli Takımı'nda yer alan Obertan'ın ulusal forma ile de 9 golü bulunuyor.

Premier Lig'de uzun yıllar top koşturan Gabriel Obertan; Manchester United, Bordeaux, Wigan ve Anzhi gibi üst düzey takımlarda görev yaptı, kariyeri boyunca 35 gol, 46 asist üretti.

Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertanla anlaşma tamam

TRABZONSPOR'DA ÖN LİBEROYA REMİ WALTER

Ön liberoda Onazi'ye alternatif arayan Trabzonspor, bu mevki için de Remi Walter'le ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncunun, kulübü Nice ile sözleşmesi sona erdi. Yönetimin, genç oyuncuya teklif yaptığı ve yanıt beklediği bildirildi. Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkıp 2 gol atan Walter, sol kanatta da oynayabiliyor.

Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertanla anlaşma tamam

ÇİZME'DEN SOWE İDDİASI

Trabzonspor için bir iddia da İtalya'dan geldi. Bordo-mavili takımın Gambiya'lı Ali Sowe'un peşinde olduğu yazıldı. İtalya'da doğan 24 yaşındaki oyuncu, forvet ve sol kanatta görev yapıyor. CSKA Sofya'da forma giyen Sowe, bu sezon 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertanla anlaşma tamam

WOLFSBURG'TAN 21'LİK 'SAĞLAM' TRANSFER!

Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu. Obertanla anlaşma tamam

HACHADI'DE İLK TEMASLAR OLUMLU

Forvet hattını da güçlendirmek isteyen Fırtına, Khalid Hachadi üzerine yoğunlaştı... Rodallega'daki belirsizlik üzerine çalışmalara hız veren yönetimin, Faslı forvet için görüşmelerde önemli aşama kaydettiği gelen haberler arasında... 21 yaşındaki oyuncu, takımı Olympique Khouribga ile Fas'ın en üst ligi Botola Pro'da bu sezon 23 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Gelecek vaat eden Hachadi için ilk temaslardan olumlu yanıt alındığı ve kulübüne teklifte bulunulduğu belirlendi. 1.90 boyunda olan ve sol ayağını çok iyi kullanan Khalid'in hem havadan hem yerden etkili bir golcü olduğu ifade ediliyor.

 

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