Trabzonspor transferde gaza bastı! 3 isim...

En az 2 takviye daha yapmayı hedefleyen bordo mavililer, 8 Eylül’de sona erecek olan birinci transfer ve tescil dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi.

Transfer dönemi için kalan 15 günlük sürede takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor’un, daha öncede gündeminde yer alan Werder Bremen’den Zlatko Junuzovic için yeniden temasa geçtiği, ayrıca Milan’dan Jose Sosa ile Spartak Moskova’dan Serdar Taşçı ile de görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

YENİDEN JUNUZOVIC

Bordo mavililerin daha önce yapılan görüşmelerde Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmayan Junuzovic ile ailesini önemli ölçüde ikna ettiği, bu transferi olumlu sonuçlandırmak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bir stoper ve bir orta saha takviyesi yapmak isteyen yönetimin, şartların oluşması durumunda transfer çalışmalarını 3 takviye ile noktalayabileceği bildirildi. Trabzonspor, önümüzdeki günlerde görüştüğü oyuncuların transferlerini olumlu sonuçlandırmaya çalışacak.

MEDJANİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu arada Trabzonspor’da birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesine sayılı günler kala iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Sefa Yılmaz, Aykut Demir ve Luis Ibanez’in sözleşmelerini feshederek yollarını ayırmayı planlayan bordo mavililerin, savunma oyuncusu Carl Medjani ile de yol ayrımında olduğu öğrenildi.

İstanbul’da başkan Muharrem Usta ile bir görüşme yapan 32 yaşındaki deneyimli savunmacının önümüzdeki günlerde sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.

CASTİLLO DÜZ KOŞULARA BAŞLIYOR

Trabzonspor’un yeni sezon öncesi Slovakya’da gerçekleştirdiği kampın son gününde Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından ameliyat olan Fabian Castillo’nun tedavisinin hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Sol kanat oyuncusunun uygulanan tedavi programına hızlı cevap verdiği ve düz koşulara başlayacak seviyeye geldiği kaydedildi.

YOLCULUK YARIN

Süper Lig’in 3’üncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın İzmir’e gidecek. Bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İzmir’e hareket edecek.