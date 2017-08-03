Trabzonspor, transferde 4 ismin peşinde!

Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında 13 Ağustos’ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da yönetim transferleri bir an önce lige yetiştirmek için harekete geçti.

Savunma ve orta sahaya birer takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalamayı hedefleyen bordo mavililerin, İnterli Gary Medel, Milanlı Jose Sosa, Tottenhamlı Moussa Sissko ile Spartak Moskova’dan Serdar Taşçı isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Yönetimin savunma hattı için özellikle yerli kontenjanında da olması nedeniyle öncelik verilen Serdar Taşçı’nın kulübünden yanıt beklediği, Medel ile görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.

Orta sahada da takımın gücünü artırmak isteyen bordo mavililerin, Sosa için görüşmelerini sürdürdüğü, Sissoko’nun da kiralamamasının gündemde olduğu ifade edildi.

Sissoko’nun gelmeye sıcak baktığı, bu transferde de oyuncunun kulübünden yanıt beklendiği belirtildi. Trabzonspor yönetimi önümüzdeki günlerde bu isimlerden 2’sini kadroya katmaya çalışacak.

STAT 1 YILLIĞINA KİRALANDI

Trabzonspor Kulübü’nün Şenol Güneş Kompleksi’ndeki stadı 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Stadın yeni yapılmış olması nedeniyle Gençlik Spor Bakanlığı’nın milli emlaktan henüz stadı devralmadığı, bunun için de bordo mavililerin resmi işlemlerin tamamlanması için stadı kısa süreli kiraladığı, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ise bordo mavililerin stadın devrini üzerine alacağı kaydedildi.

ONAZİ’DEN BURAK’A JEST

Transfer olduğu son 4 takımda ve Trabzonspor’daki bir önceki döneminde de 17 numaralı formayı giyinen Burak Yılmaz’ın yeniden bordo mavili takıma dönecek olması nedeniyle şu anda takımda 17 numaralı formanın sahibi olan Ogenyi Onazi’nin önemli bir jestte bulunduğu ifade edildi.

Yıldız oyuncu Burak’ın transferinin resmi olarak açıklanmasının ardından teknik heyetin Onazi ile bir görüşme yaptığı ve fikrini aldığı, Onazi’nin ise böyle bir kaygısının bulunmadığını, Trabzonspor’un çıkarları doğrultusunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ileterek jest yaptığı dile getirildi.

TAKIM 3 GÜN İZİNLİ

Slovakya’da yurtdışı 2’nci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Trabzon’a dönen ve ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, 50’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Deportivo Alaves ile oynadığı ve 2-0'lık skorla rakibine üstünlük sağladığı dostluk maçının ardından izine çıktı.

3 gün izin yapacak olan bordo mavililer, Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yeniden çalışmalarına başlayacak.