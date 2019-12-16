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Futbol
16.12.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Trabzonspor - TFF zirvesinin tarihi belli oldu!

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Trabzonspor - TFF zirvesinin tarihi belli oldu!

Trabzonspor’un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerinin harcama limitlerinin yüzde 30'dan 40'a yükseltilmesinin yankıları sürüyor.

Söz konusu karar itiraz için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor'un başvurusuna yanıt geldi.

Trabzonspor ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. 

Trabzonspor - TFF zirvesinin tarihi belli oldu

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