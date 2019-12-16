Trabzonspor - TFF zirvesinin tarihi belli oldu!
Trabzonspor’un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerinin harcama limitlerinin yüzde 30'dan 40'a yükseltilmesinin yankıları sürüyor.
Söz konusu karar itiraz için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor'un başvurusuna yanıt geldi.
Trabzonspor ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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