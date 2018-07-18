Trabzonspor tempo düşürmüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor tempo düşürmüyor
GeriFutbol Trabzonspor tempo düşürmüyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
18.07.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor tempo düşürmüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor tempo düşürmüyor

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 17 günlük süreçte tek gün izin yaparken, oynadığı hazırlık maçları öncesinde ve sonrasında da günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

1 Temmuz'dan itibaren Slovenya'da 2018-19 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da antrenman temposu oyuncuları zorluyor. İlk etap kampında yoğun geçen kondisyon ağırlıklı çalışmaların ardından ikinci etap kampında daha çok taktik çalışmalara yer verilirken, teknik direktör Ünal Karaman, burada da futbolcularına adeta nefes aldırmıyor.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI ANTRENMAN

Slovenya kampında 15 Temmuz ve 17 Temmuz'da iki gün aralıkla iki hazırlık maçı oynayan bordo-mavililer, maçlardan önceki ve sonraki günlerde de çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular da zaman zaman yoğun tempodan dolayı yorgunluk hissetseler de antrenmanlarda istekli olmaları teknik heyeti memnun ediyor.

TEK GÜN İZİN

1 Temmuz'da yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da gelen ve 24 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililerde geride kalan 17 günlük sürede futbolculara tek gün izin verildi. Yoğun bir tempoda çalışan Trabzonsporlu futbolcular, sadece ikinci etap kampı için otel değiştirecekleri günü izinli olarak geçirdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Slovenya kampında dün ikinci hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb ile karşılaşan Trabzonspor, bugün ara vermeden çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Lokomotiva Zagreb maçının her iki yarısında da forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. Ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımı'nda yer alan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra tedavisi devam eden Castillo çalışmalarda yer almadı.

KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bu arada Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan, Slovenya kampında da özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Kamil Ahmet Çörekçi, bugün sakatlığının ardından ilk kez takımla çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer alan sağ bek oyuncu, son bölümde ise takımdan ayrı kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 506Rosenborg - Valur
    4
    2,5Üst
    1,40
    3561kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TFF Süper Kupa Organizasyon Toplantısı yapıldı

Trabzonspor tempo düşürmüyor

Karadağ'da tarihi gece! Öne çıkan iddaa tercihi...

İnegöl Belediyespor, smaçör Kemal Kıvanç Elgaz’ı transfer etti