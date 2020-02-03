Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir: 'Rüyamda kupayı kaldırıyorduk'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo mavili takımla çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir ise Sabah gazetesine verdiği röportajda rüyasında şampiyonluğu gördüğünü söyledi.

Baba Çimşir, "Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana çok heyecanlıyım. İmzayı attığı ilk gün, Hüseyin'i daha 10'lu yaşlarındayken yani bundan 29 yıl önce Trabzonspor kulübünün kapısından içeri soktuğum gün gözümün önünde canlandı. Şu an geldiği nokta ise gerçekten gurur verici. Bir baba daha ne isteyebilir ki... Oğlumla gurur duyuyorum. Çok daha iyi işler başaracağına inanıyorum. O her zaman çalıştı ve hep bu günleri hayal etti" dedi.

Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü ile böyle sevinen baba Şaban Çimşir, "Tribünde yerimde duramadım. Hop oturup hop kalktım. Oğlum saha kenarında ne heyecan yaşadıysa, neler hissettiyse ben tribünde daha fazlasını yaşadım" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ ARTTI

Şaban Çimşir, orta yaş üstü Trabzonsporlular olarak son dönemde heyecanlarının iki-üç kart arttığını belirterek, "Takım bu sezon hepimizi mutlu ediyor. Benim gibi daha önce şampiyonluk görmüş birçok arkadaşım da yeniden o mutluluğu yaşayacağımıza inanıyor" diye konuştu.

RÜYAMDA KUPAYI KALDIRIYORDU

Baba Çimşir gördüğü bir rüyayı da paylaştı: "Bir süre önce bir rüya gördüm. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıyorduk. Yaşadığım duyguları tarif etmekte zorlanıyorum ama şunu söyleyebilirim. Hüseyin bu takımın her zaman bir parçasıydı ve başarıyı hak ediyor. Ailesi olarak yanındayız."





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