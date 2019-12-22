Trabzonspor tatsız seriyi sonlandırmak istiyor!
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.
Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı.
Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.
- Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi.
Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...
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