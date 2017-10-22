Trabzonspor tarihinin en kötü başlangıcı!

Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ilk 9 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı. İlk olarak 1974-75 sezonunda Süper Ligde mücadele etmeye başlayan bordo-mavililer, 2 puanlık sistemin geçerliği olduğu söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 puan toplamıştı.



2017-18 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemini yaşadı.

2 PUANLIK SİSTEMDE BİLE 9 PUANIN ALTINA DÜŞMEDİ

50nci yılı olan 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo-mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmedi. Trabzonspor, ilk 9 haftalar itibariyle en iyi başlangıcını ise Süper Ligde mücadele etmeye başladığı 3üncü sezonu olan 1976-77 sezonunda gerçekleştirdi. Bordo mavililer, söz konusu dönemde 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

YEREL GAZETELER TEPKİLİ

Bu arada yerel gazeteler de, Trabzonsporun Süper Ligin 9uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyete tepki gösterdi veTrabzonspor sizinle rezil oluyor, yazıklar olsun yorumunda bulundu. Günebakış Gazetesi, Yönetim darmadağınÇalımbay çaresizFutbolcular ruhsuz.. 50nci yılda çöktük. Yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, Fırtınanın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz! başlığını okuyucularına sundu. Kuzey Ekspres Gazetesi, Aynı tas aynı hamam!, Trabzonspor, kaybetmeye devam ediyor yorumunu yaptı. Sonnokta Gazetesi, Trabzonspor sizinle rezil oluyor ifadelerine yer verdi. Karadeniz Gazetesi ise, Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor, İmdaaat yok mu kurtaran? başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

KADİR ÖZCAN İÇİN ANMA MESAJI

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, eski futbolcularından Kadir Özcanın ölümünün 4üncü yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan anma mesajında, Trabzonsporumuzun efsane futbolcularından Kadir Özcanı ölümünün dördüncü yıldönümünde rahmetle anıyoruz denildi.