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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.07.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Trabzonspor taraftarların ilgisinden mutlu

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Trabzonspor taraftarların ilgisinden mutlu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor’u, bordo-mavili taraftarların yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Galatasaray taraftarları da yalnız bırakmıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sınırlar ötesinde sağlanabilen bu dostluğun Türkiye'de çok iyi algılanması gerektiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da bulunan Trabzonspor, gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İlk günden itibaren bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, hazırlık maçlarını şölen havasında yaşıyor. İlk olarak Avusturya’nın LiFenerbahnz şehrine gelişinde onlarca Trabzonspor taraftarının yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen gurbetçiler taraftarların da ilgi gösterdiği Karadeniz ekibi, oynadığı üç hazırlık maçında birçok kulübün taraftar desteğini aldı.

Avusturya kampının ilk gününden itibaren kampta bulunan daha sonrasında ise transfer görüşmeleri için Türkiye'ye dönen başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma gösterilen ilgiden oldukça memnun. Sınırlar ötesinde sağlanan bu birliktelik karşısında mutluluğunu dile getiren başkan Ağaoğlu, "Gurbetçilerin bir Türk takımına ilgi göstermesi ve özlemini onunla gidermesi çok güzel bir tablo. Türkiye'de görmek istediğimiz bu dostluk tablosuna ülke olarak çok ihtiyacımız var" dedi.

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"Yusuf ile ilgili bir sorunum yok"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, transfer beklentilerinin devam ettiğini, kadro rekabetine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
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Trabzonspor taraftarların ilgisinden mutlu

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