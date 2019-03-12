Trabzonspor taraftarlarÄ± Ã§Ä±ldÄ±rdÄ± GÃ¶kdeniz...

Trabzonspor taraftarlarÄ± çÄ±ldÄ±rdÄ±! Gökdeniz...
10 yÄ±ldÄ±r Rusya Ligi ekibi Rubin Kazan'da forma giyen ve futbolu bu takÄ±mda bÄ±rakan Trabzonspor'un eski futbolcusu GÃ¶kdeniz Karadeniz, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Bordo-Mavili taraftarlarÄ± mest etti.
ArabasÄ±nda Ã§ektiÄŸi tesbih fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Tesbihte ise Trabzon ÅŸehrinin plakasÄ± olan 61, Trabzonspor'un amblemi ve kendisinin adÄ±nÄ±n ve soyadÄ±nÄ±n ilk harfleri yer alÄ±yordu. AyrÄ±ca arabasÄ±nÄ±n kilometresinin de 61'de olmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
Efsane ismin bu paylaÅŸÄ±mÄ± Trabzonspor taraftarlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k beÄŸenisini topladÄ±. Taraftarlar yorumlarda GÃ¶kdeniz'e sevgilerini gÃ¶stererek, kulÃ¼pte gÃ¶rmek istediklerini de dile getirdi.
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