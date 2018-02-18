Trabzonspor taraftarından yönetime istifa çağrısı!
Trabzonspor taraftarları yönetimi istifaya davet etti. Bordo mavli taraftarlar, 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının sön bölümlerinde ve bitş düdüğünün ardından tepkilerini dile getirdi.
Mücadelenin 86. dakikasında tribünlerden "yönetim istifa" sesleri yükselirken; Trabzonspor taraftarları maçın bitimiyle de tepkilerine devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'deki son 6 maçında 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 13 puan kaybetti. (Ajansspor)
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