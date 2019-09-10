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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.09.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Trabzonspor taraftarı, Sturridge dansını bekliyor! Renkli görüntüler...

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Trabzonspor taraftarı, Sturridge dansını bekliyor! Renkli görüntüler...

Trabzonspor taraftarı son transfer Daniel Sturridge'in atacağı goller sonrası yapacağı gol sevincini iple çekmeye başladı.

Yıldız oyuncunun gol sevincini taklit eden taraftarların sosyal medyada çektikleri videolar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Süper Lig'in yeni sezon heyecanında 3 hafta geride kalırken, kulüpler ses getirecek transferlere imza attı.

Trabzonspor'un son transferi Daniel Sturridge de bordo-mavili taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerin başında gelirken, gol sonrası yaptığı sevinç hareketi ise en çok konuşulan konu oldu.

Gol attıktan sonra izleyenleri klasikleşmiş dansıyla eğlendiren Daniel Sturridge'in hareketinin arkasındaki hikaye oldukça ilginç. Yıldız futbolcu, kendisine has dansında bir elektrik akımı veya bir kalp atışının ekrandaki görüntüsüne benzeyen hareketiyle kuzenlerine mesaj gönderiyor.

Trabzonspor taraftarı arasında yıldız oyuncunun attığı goller sonrası yaptığı dans bir akım gibi yayılmış durumda.

Bordo-mavili taraftarlar golcü oyuncunun dansını değişik platformlarda taklit etmeye devam ederken, forma giyeceği günü de iple çekiyor. Taraftarlar İngiliz forvetin atacağı goller sonrası yapacağı sevince katılmak için de sabırsızlanıyor.

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Trabzonspor taraftarı, Sturridge dansını bekliyor Renkli görüntüler...

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