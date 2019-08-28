Trabzonspor taraftarı Kadıköy'e gelecek mi?
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman taraftarı konusunda fikir birliğine vardığı iddia edildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, ligde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için İl Güvenlik Kurulu’nun Ağustos başında aldığı karar çerçevesinde bordo-mavili taraftarlar stada alınmayacak.
Fakat Ahmet Ağaoğlu’nun dostu olan Ali Koç’la bu konuyu masaya yatırdığı iki takım taraftarlarına da tribünlerin açılmasının gündeme geldiği bildirildi.
İki Başkan bu konuda hemfikir olurken kararın valilik ve il güvenlik kurulu üyelerine kaldığı bildirildi.
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