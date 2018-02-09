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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Trabzonspor tam kadro sahaya çıkacak
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Basketbol
09.02.2018 - 18:47, Son Güncelleme:

Trabzonspor tam kadro sahaya çıkacak

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'un, sahaya tam kadro çıkacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesinde, yabancı oyuncuların maça çıkmayacağı yönünde bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında aldığımız galibiyetin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız kritik müsabakaya 1 gün kala yapılan bu asılsız haberlerin kulübümüzü yıpratmaya çalışan bazı kesimler tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiği aşikardır. Her kulüpte yaşanan ve yaşanabilecek maddi sorunların, kulübümüzde de yaşanması kadar doğal bir şey yoktur ancak bu olayı büyüterek hatta iftira boyutuna ulaştırılarak basına servis eden her kim ise Trabzonspor camiasına ihanetin en büyüğünü yapmıştır." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, bu haberi kim ya da hangi oyuncunun menajerinin basına yaptırdığının da ayrıca merak edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gerek camiamız içinde gerekse de camiamız dışında yer alan bu tür hainlerin kulübümüzü küçük ayak oyunları ile yıpratmaya çalışmasına bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Takımımız yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına tam kadro olarak çıkacaktır ve bu asılsız haberi yaptıranlar ile yapanlara gerekli cevabı, alacağı galibiyetle verecektir."

Trabzonspor tam kadro sahaya çıkacak

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