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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Trabzonspor taktik çalıştı

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Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridgenin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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