Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktiksel çalışma yaptı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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