Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavilililer 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 100.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100.000.-TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.
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