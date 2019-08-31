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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.08.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Süper Lig'deki son 14 maçını kaybetmedi!

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Trabzonspor, Süper Lig'deki son 14 maçını kaybetmedi!

Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, yarın deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor.

Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. Deplasmanda rakibini 22 yıldır yenemeyen Trabzonspor, hem bu seriyi sonlandırmak, hem de ligde kendine üst sıralarda yer edinmek istiyor. Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

KARAMAN’DAN İDEAL 11’E DÖNÜŞ

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Onazi ile Kamil Ahmet bu maçta forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür’ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AEK karşısına çıktığı 11’de değişiklikler yaparak ideal kadroya döneceği öğrenildi. Karaman’ın AEK maçında görev yapan Campi, Fernandes ile Mikel’i yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine ilk 11’de Hüseyin, Hosseini ve Sörloth’a görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Abdülkadir Ömür’ün durumuna göre de sağ kanatta Avdijaj’ın görev yapabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE 93’ÜNCÜ RANDEVU

Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 93’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta; Trabzonspor'un 23, Fenerbahçe'nin 37 galibiyeti bulunurken, 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol atarken, kalesinde de 121 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

"Uğurcan; Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak; Abdulkadir Parmak, Sosa; Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme; Shörloth"

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, (Abdülkadir Ömür belirsiz)

CEZALI: Yok

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Trabzonspor, Süper Ligdeki son 14 maçını kaybetmedi

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