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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Trabzonspor stoper transferini yapıyor! Manoel Messias...

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Trabzonspor stoper transferini yapıyor! Manoel Messias...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un Brezilyalı Manoel Messias ile anlaştığı belirtildi.

Trabzonspor, devre arasındaki 3. transferini Manoel Messias ile yapıyor. Brezilya basınına göre Trabzonspor, Cruzeiro'nun stoperi Manoel Messias ile el sıkıştı.

Trabzonspor ile Cruzeiro arasında anlaşma sağlandığı ve Manoel Messias ile 1.5 yıllığına kiralanacağı açıklandı.

ÖNDER ÖZEN ÖNERMİŞTİ

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparken Türk bayrağını paylaşması dikkat çekti.

Manoel, önceki yıllarda Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş'ta o dönemin sportif direktörü Önder Özen, Brezilyalı stoper için 'Çabuk ve güçlü. Lider olması da büyük avantaj. Çok büyük fark yaratır' değerlendirmesinde bulunmuştu.


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