Trabzonspor Spartak Moskova hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
20.07.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor Spartak Moskova hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

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Trabzonspor Spartak Moskova hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Spartak Moskova maçı ile bordo mavili ekip hazırlık kampında en ciddi provasına çıkıyor. Spor severler karşılaşma öncesinde bu mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlardı.

Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova ile karşılaşacak. 2018-19 sezonu hazırlıklarını Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren bordo-mavililer, bu akşam Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşma Avusturya-Villach’ta oynanacak.

Trabzonspor Spartak Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Spartak Moskova hazırlık maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele Trabzonspor'un resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EN CİDDİ RAKİBİ

Hazırlık maçlarının ağırlıklı olduğu Slovenya’daki ikinci etap kampında ilk maçında Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Triglav Kranj’ı 2-0 mağlup eden, son olarak Hırvatistan 1’inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 1-0 kazanan bordo-mavililer, bu kez Rusya Premier Lig’de 2017-18 sezonunu 3’üncü sırada tamamlayan Spartak Moskova karşısında kendini deneyecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da eksiklerini görme noktasında bu maça önem verdiği kaydedildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada bordo-mavililer hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Saat 11.30’da teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür ile tedavisi devam eden Castillo antrenmanda yer almadı. Trabzonspor, bugün 19.15’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR 51. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYACAK

Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun 51. yıl dönümünü Trabzon ve İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlayacağını duyurdu.

Kulübün basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, etkinliklerin 29 Temmuz'da başlayacağını, 2 ve 4 Ağustos'ta da organizasyonlar yapılacağını belirtti.  Bir süre önce başlatılan "#YanYana" kampanyasının kulüp politikasında önemli bir anlayış değişikliğine işaret ettiğini vurgulayan Kafkas, şöyle devam etti:

"Biz yönetim kurulu olarak Trabzonspor Kulübü ile taraftarını yan yana, dayanışma ve karşılıklı anlayış içinde görmek istiyoruz. Etkinliklerimizin ilki 29 Temmuz Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılacak. Saat 21.00'de A takımının yapacağı hazırlık maçı ve öncesinde gerçekleştirilecek kutlama organizasyonuna tüm camiamızı ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Çeşitli sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek konserin yanı sıra kutlama kapsamında halk oyunları gösterisi, altyapı koreografisi ve taraftarlarımızı bekleyen birbirinden güzel sürprizler yer alacak."

Kafkas, etkinliklerin düzenlenecek törenlerle devam edeceğini kaydederek, "2 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da Atatürk Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirilecek. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki hazırlık maçıyla son bulacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu bizim için önemli. Şampiyon olduğumuz 2011 sezonunda o stadyumda 61 bin seyirci ile rekor kırdık. Şimdi o rekoru kırmanın zamanı." ifadelerini kullandı.

Cagliari ile hazırlık maçı

Bordo-mavili takımın, kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceği bildirildi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacağı, bilet fiyatlarının 30, 40 ve 100 lira olacağı açıklandı.



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