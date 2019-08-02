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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
02.08.2019 - 23:08, Son GÃ¼ncelleme:

Trabzonspor Sparta Prag'Ä± ezberliyor

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Trabzonspor Sparta Prag'Ä± ezberliyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynayacaÄŸÄ± ilk maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

Ä°kinci etap kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Avusturya'da tamamlayarak TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nen bordo-mavililer, 3 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Antrenman Ã¶ncesinde, kulÃ¼p personeli, futbolcular ve teknik heyet fotoÄŸraf Ã§ektirdi.ÂTrabzonspor KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Mehmet YiÄŸit Alp, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu, Ã–zer Bayraktar, YalÃ§Ä±n Orhan, Dursun Ali Sakarya ve Lokman SadÄ±klar'Ä±n da takip ettiÄŸi antrenmana taraftarlar da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.Â 

Antrenmana milli takÄ±mlarda bulunan Atakan GÃ¼ndÃ¼z ve Taha BalcÄ± ile tedavisine devam edilen Donis Avdijaj katÄ±lmazken, hafif sakatlÄ±klarÄ± bulunan ve tedavileri yapÄ±lan AbdÃ¼lkadir Parmak ve Yusuf YazÄ±cÄ± salonda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Tedavisi sÃ¼ren Onazi, salon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koÅŸu yaptÄ±. FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m ise tedavisinin ardÄ±ndan takÄ±mdan ayrÄ± Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Antrenmana katÄ±lan Ä°ranlÄ± stoper Majid Hosseini de kontrollÃ¼ idman yaptÄ±.Â 

Bordo-mavililer maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.Â 

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