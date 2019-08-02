Trabzonspor Sparta Prag'Ä± ezberliyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynayacaÄŸÄ± ilk maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.
Ä°kinci etap kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Avusturya'da tamamlayarak TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nen bordo-mavililer, 3 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
Antrenman Ã¶ncesinde, kulÃ¼p personeli, futbolcular ve teknik heyet fotoÄŸraf Ã§ektirdi.ÂTrabzonspor KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Mehmet YiÄŸit Alp, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu, Ã–zer Bayraktar, YalÃ§Ä±n Orhan, Dursun Ali Sakarya ve Lokman SadÄ±klar'Ä±n da takip ettiÄŸi antrenmana taraftarlar da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.Â
Antrenmana milli takÄ±mlarda bulunan Atakan GÃ¼ndÃ¼z ve Taha BalcÄ± ile tedavisine devam edilen Donis Avdijaj katÄ±lmazken, hafif sakatlÄ±klarÄ± bulunan ve tedavileri yapÄ±lan AbdÃ¼lkadir Parmak ve Yusuf YazÄ±cÄ± salonda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
Tedavisi sÃ¼ren Onazi, salon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koÅŸu yaptÄ±. FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m ise tedavisinin ardÄ±ndan takÄ±mdan ayrÄ± Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Antrenmana katÄ±lan Ä°ranlÄ± stoper Majid Hosseini de kontrollÃ¼ idman yaptÄ±.Â
Bordo-mavililer maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.Â
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