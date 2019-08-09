Trabzonspor, Sparta Prag rövanşının biletlerini satışa çıkardı!
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 60 lira ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
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