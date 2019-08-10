Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Trabzon'da oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etmişti. Peki, Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile sahasında karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Sparta Prag ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maça ilişkin diğer detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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