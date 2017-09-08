Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Milan Kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda İtalyan kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcunun, Trabzon'a gelmesi ve son detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Sosa Türkiye'ye doğru yola çıktı

JOSE SOSA KİMDİR?

19 Haziran 1985 Arjantin doğumlu José Ernesto Sosa, orta saha mevkinde forma giyen Arjantinli millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden AC Milan’da forma giymektedir. Carolina Alurralde ile evlidir ve ikiz kız çocukları vardır.

Profesyonelliğe, futbola alt yapısında başladığı Arjantin’in Estudiantes ile adım attı. 2002-2007 yılları arasında 5 sezon Estudiantes takımında futbol oynadı. Burada gösterdiği performans ile birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. 5 sezonda 143 maça çıktı ve bu maçlarda 12 gol kaydetti.

2007’de Bayern Münih’e transfer oldu. ilk sezonda 15 Bundesliga maçında forma giyen Sosa, 3 Almanya Kupası ve 6’da Avrupa Kupasında olmak üzere 24 kez forma giydi ve bu maçlarda hiç gol atamadı.

Bayern Münih’teki ikinci sezonunda ilk golünü atmaya başaran sosa 17 Bundesliga maçında forma giydi ve bu maçlarda 2 de gol attı. 1 kez Almanya Kupası ve 3 kez de avrupa kupası olmak üzere 21 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Bayern Münih’teki son sezonunda ilk yarısında 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 1’de Avrupa Kupası olmak üzere 6 kez forma giydi ve 2. yarı eski takımına kiralandı.

2009’da eski kulübü Estudiantes’e kiralık olarak gitti. Ligin 2. yarısında 17 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı. 9 da kupalarda olmak üzere 26 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti..

2010–11 sezonunda İtalya’nın Seria takımlarında Napoli’ye transfer oldu. Napoli de 1 sezon firma giyen Sosa, 24 lig, 1 İtalya Kupası, 6’da Avrupa Kupası olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

31 Ağustos 2014 tarihinde Beşiktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada: “Fc Metalist kulübü oyuncusu Jose Ernesto Sosa'nın Şirketimiz Profesyonel Futbol Takımına transferi ile ilgili olarak kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır. ” denildi.

Ayrıca Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderilen diğer açıklamada:

“FC Metalist kulübüne kiralama bedeli olarak 1.400.000 Avro ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz FC Metalist Kulübüne 15 Ekim 2014 tarihine kadar 2.000.000 Avro ödemek suretiyle sezon sonunda oyuncunun transfer haklarını satın alma opsiyonuna sahiptir.”

15.10.2014 Tarihinde Beşiktaş Kamuyu Aydınlatma Platformuna Yaptığı açıklamada:“Jose Ernesto Sosa'nın transfer hakları, kiralık sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak FC Metalist takımından alınmıştır.”

Sosa Beşiktaş ile 4 yıllık (2017-18) anlaşma imzaladı. Sosa Beşiktaş forması ile ilk golünü 21 Aralık 2014 tarihinde Süper Lig’de Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta serbest vuruştan atmıştır.

José Ernesto Sosa 2014/2015 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonunu 5 gol 8 asist ile tamamladı.

2015-2016 Sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü, Slaven Bilic West Ham United’a transfer oldu.Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.Sosa geçen sezon devre arasında transfer olduğu için, Beşiktaş da ilk defa yeni sezon hazırlık kampı geçirdi.

Süper Lig de 30.hafta sonunda, 6 gol 10 asist ile asist krallığının zirvesinde bulunuyor. José Ernesto Sosa bu sezon Süper Lig'de 31.haftalar sonunda çıktığı 28 maçta 12 gol pası verdi. Sosa böylece 2004-05 sezonunda beri bir sezonda Beşiktaş adına en çok asist yapan (süper lig maçları) oyuncu oldu. José Ernesto Sosa, bu istatistiği ile 2008-09 sezonunda 11 asist yapan Rodrigo Tello'yu geçmeyi başardı.30.04.2016[4]

Jose Sosa 2016-2017 sezonu öncesi takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştır. 23 Temmuz 2016 tarihinde Jose Sosa’nın yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştır.



17 Ağustos 2016 tarihinde, Serie A ekiplerinden AC Milan, Sosa’yı üç yıllğına 7.5 miyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Sosa Arjantin Millî Takımı formasını, 4 kez Arjantin U-20, 5 kez Arjantin U-23 ve 19 kez de A Takım 28 kez giymiştir.

Sosa Arjantin A Takımının formasını 2005 yılından itibaren giymeye başlamıştır.