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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor

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Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 11 puan kaybetti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.

Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 1-1 berabere bitirdi.

Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6'da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2
Sivasspor - Trabzonspor: 2-1
Başakşehir - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Galatasaray: 1-1

Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor

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