Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Yusuf'un kaptanı yola çıkıyor!

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Fırtına, stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.



Trabzonspor savunma bölgesi için arayışlar devam ederkene Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro ismi ortaya atıldı.

Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor. (Takvim)



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