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Haber Giriş: 17.01.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk

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Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk

Transferde stoper arayışında yabancı seçeneklerden maliyeti nedeniyle geri adım atan Trabzonspor, Göztepe’de yıldızlaşan Alpaslan için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir’in de çok istediği oyuncu için Mehmet Sepil’le görüşecek.

Badou Ndiaye’yi kadrosuna katarak orta sahasına seviye atlatan Trabzonspor’da stoper için takviye çalışmaları devam ediyor. Uzun süre stoper mevkii için Avrupa’da bilinen isimler üzerinde yoğunlaşan Karadeniz ekibinde hedefteki oyuncularla yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yüksek maliyetler nedeniyle geri adım atıldı. Bu nedenle iç piyasaya yönelen Bordo-Mavililer’in rotası İzmir...

Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Fırtına’nın Göztepe’nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Takas da önerilecek

Teknik direktör Hüseyin Cimşir ve yardımcısı Muzaffer Bilazer’in kadroya katılması konusunda ısrarcı olduğu Alpaslan Öztürk için Başkan Ahmet Ağaoğlu birkaç gün içinde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le bizzat görüşecek. Kulübüyle 1.5 sezon daha sözleşmesi bulunan Alpaslan’ın bonservis detayları görüşülecek. Trabzonspor bu transferde İzmir temsilcisine takasta da oyuncu önerme düşüncesinde. (Fanatik)

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Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonsporda gündem Alpaslan Öztürk

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