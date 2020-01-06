Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı

26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı.

Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. (Fotomaç)

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