MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı
GeriFutbol Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı

Transferde Trabzonspor'un, Todor Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv arasındaki görüşmeler sürerken başarılı orta saha oyuncusundan ilginç bir çıkış geldi.

26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı.

Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. (Fotomaç)

 

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle