Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı
Transferde Trabzonspor'un, Todor Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv arasındaki görüşmeler sürerken başarılı orta saha oyuncusundan ilginç bir çıkış geldi.
26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı.
Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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