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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:11,Son Güncelleme:/

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor

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Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı için görüşmelere başladı. Yönetim bu transferde aksaklık çıkması halinde oyuncunun alternatifini de belirledi. İşte Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor savunma hattını güçlendirmek için de çalışmalarına ağırlık verdi. Tecrübeli isimlere yönelen bordo mavili yönetim, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes için girişimlere başladı. 

Takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Badou Ndiaye transferini resmen sonuçlandıran bordo-mavililer stoper bölgesine de direkt katkı sağlayabilecek lider özellikleri bir isim almak istiyor. Bu konuda daha çok tecrübeli futbolcular üzerine yoğunlaşan Trabzonspor'un bütçesinin önemli bir bölümünü de stopere yapılacak takviyeye ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Trabzonsporda Badou Ndiaye antrenmanlara başladı
Trabzonspor'da Badou Ndiaye antrenmanlara başladı

Bu arada menajerler ise her gün yeni isimlerle Trabzonspor'un kapısını çalmaya devam ediyor. En son Atalanta kulübü ile yollarını ayırmak üzere olan Simon Kjaer, Karadeniz devine önerilirken; 30 yaşındaki Danimarkalının geçmişte yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle transfere sıcak bakılmadığı öğrenildi.

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor

ALTERNATİFİ DE HAZIRLANDI

Bordo-mavili taraftarlar da stoper için sabırsızlanırken Beşiktaş ile başarılı işler yapan ve şu anda bonservisi Lyon'da bulunan Marcelo Guedes, en çok istenen oyuncu konumunda. Yönetim de bu futbolcu için girişim yapıyor. Yarım sezon kiralanacak Brezilyalı oyuncu önerilen şartları kabul etmesi durumunda Trabzon'a çağrılacak.

Yönetim bu transferde herhangi bir sorun yaşanması durumunda alternatifi de hazır tutuyor. Daha önce de gündeme gelen Espanyol formasını giyen bir başka Brezilyalı Naldo'nun (Edinaldo Gomes Pereira) gündeme aldığı öğrenildi. 31 yaşında olan Naldo'nun sezon sonunda Espanyol ile sözleşmesi bitiyor.

TALİSCA GÜNDEMİ HALA SICAK

Todor Nedelev transferini bitirmek üzere olan Trabzonspor yönetimi, Talisca ile de bağlarını koparmıyor. Talisca’nın menajerini bilindiği üzere İstanbul’a davet eden bordo-mavili yönetim, Brezilyalı oyuncu için 6 aylık kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif etmişti. Rakamın az bulunması üzerine masadaki teklif 1,5 milyon Euro olmuştu. Bordo mavili ekibin bu transfer için nabız yoklaması devam ediyor.

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor

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