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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.06.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

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Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

Ligde geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi takıma takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer anlaşmaya vardığı Arjantinli stoper Gaston Campi'yi gelecek hafta sağlık kontrolünden geçirecek. İşte Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan isimler...

Bordo-mavili yönetimin transferini bitirmek için uzunca bir süredir uğraş verdiği Arjantinli stoperin gelecek hafta Trabzon’a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Portekiz’in Chaves takımında geçiren Gaston Campi’nin bonservisi Arjantin’in Estudiantes takımında bulunuyor. Bordo-mavili kurmaylar, 28 yaşındaki Campi ve menajeriyle anlaşma sağladı.

Kulübü Estudiantes ile ise taksitlendirmeler konusunda küçük pürüzler kaldı. 3+1 yıllık sözleşme yapılması planlanan Gaston Campi’nin sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. (Karadenizgazete)

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

Trabzonspor Gaibor için şansını zorluyor

Trabzonspor Ekvadorlu orta saha oyuncusu Gaibor için Independiente kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Bordo mavililerin Ekvadorlu oyuncu için Independiente kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürdüğü öğrenildi. Arjantin kulübü Gaibor'a iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun önünü açmak adına göndereceklerini açıkladı.

Bordo- Mavili yönetimin bu oyuncuyu transfer etmek için tüm şartları zorladığı ancak ekonomik koşulların da bu transferin sonucunu belirleyeceği gelen bilgiler arasında.

Katar ve BAE'den teklifler var

Gaibor'a Trabzonspor'un dışında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler var. (Takvim)

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

Sağ beke 21'lik İsmail Çokçalış

Transfer döneminde genç oyunculara yönelen Trabzonspor'un radarına Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'da girdi.
Milli Takım'ın U-19 takımında da oynayan 21 yaşındaki sağ bek için Timsah'ın yeni yönetimiyle masaya oturuldu.

Karadeniz ekibinin bu transferde çok istekli olduğu vurgulandı. İsmail geçen sezon Bursaspor'un U-21 takımında ve Karacabey Belediyespor'da 29 maça çıktı. Gol veya asist üretemedi. 2 kez sarı sartla cezalandırıldı. 1 defa da oyundan atıldı. İsmail "Trabzonspor'un ilgisi beni heyecanlandırıyor. Umarım bu transfer bir an önce gerçekleşir" dedi. (Fotomaç)

Schalke Filip Novakta ısrarcı
Schalke Filip Novak'ta ısrarcı

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

Fıırtına'ya iki genç daha

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor Eskişehirspor'dan sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım ve orta saha Mehmet Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. İki futbolcu için görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-Mavili kulüp Eskişehirspor'dan Mehmet Feyzi Yıldırım ve Mehmet Özcan'ı gündemine aldı. İki futbolcu için Kırmızı-Siyahlı kulüpler görüşmeler devam ediyor.

Mehmet Feyzi tam bir joker!
23 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım sağ bek pozisyonundü görev alıyor. Ayrıca sağ ve sol kanatta da görev alabilen genç oyuncu, bu sezon 29 maçta forma şansı bularak, 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Mehmet Feyzi Yıldırım'ı devre arasından Süper Lig kulüpleri istemesine rağmen takımını zor durumda bırakmamak için ayrılmamıştı.

Mehmet Özcan'ın talibi çok!
Trabzonspor'un Eskişehirspor'dan istediği Mehmet Özcan'ın peşinde ise bir çok kulüp buluyunyor. Bordo-Mavili takım geleceğe yatırım olarak bu iki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

20 yaşındaki Mehmet Özcan ise bu sezon Eskişehirspor formasıyla 34 maça çıkmıştı.

Bu arada iki futbolcuyla Almanya ekipleri de yakından ilgileniyor. (Fanatik)

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçecek

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