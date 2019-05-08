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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.05.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor

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Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala 3 yıldır özlemini çektiği Avrupa Kupaları'na katılmayı garantileyen Trabzonspor, 82 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonraki 8 yıllık süreçte en çok puan topladığı döneme ulaştı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek 9 maçlık puan serisini sürdüren ve aynı zamanda bitime 3 hafta kala Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle 73 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 56 puanla en iyi performansını sergiledi.

7 sezon ki performansını bitime 3 hafta kala geride bıraktı
Ligde 56 puanla 4'üncü sıradaki yerini garantileyen bordo-mavililer, 2011-12 sezonunun 31 haftalık bölümünde 53, 2012-13 sezonunda 43, 2013-14 sezonunda 49, 2014-15 sezonunda 53, 2015-16 sezonunda 37, 2016-17 sezonunda 49 ve 2017-18 sezonunda da 31'inci hafta itibariyle 49 puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor ayrıca bu sezon topladığı 56 puanla bitime 3 hafta kala son 8 yıllık periyotta 57 puan topladığı 2014-15 sezonun haricindeki 7 sezonki performansını yakaladı ve geride bıraktı.

Abdülkadir'in gole en çok katkı sağladığı sezon 
Bu arada Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 2015-16 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez A takım formasını giyinen Abdülkadir Ömür, A takım seviyesinde gole en çok katkı sağladığı sezona bu yıl ulaştı.

2016-17 sezonunda lig ve kupada 5 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen, 2017-18 sezonunda ise lig ve kupada çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol atıp 6 da asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu, 2018-19 sezonun bitimine üç hafta kala lig ve kupada forma giydiği 29 müsabakada 4 gol atıp 8 asist üreterek A takım seviyesinde gol yollarında en verimli olduğu dönemine ulaştı.

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Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor

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