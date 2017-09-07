Trabzonspor Slovak oyuncuyu bitiriyor!

Bordo-Mavililer Marsilya’da oynayan Slovak stoper Hubocan’ı 1 yıllığına kiralayacak. Bu transfer için kulübüne 1 milyon Euro, Hubocan’a ise yıllık 1myoiln 500 bin Euro ödenecek

Bordo- Mavililer Marsilya'da forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlama konusunda Fransız kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Ardından Durica ve Kucka'nın da devreye girmesiyle Hubocan ile de görüşen yönetim oyuncu ve menajeriyle de prensipte el sıkıştı.

Hubocan ve menajeri Trabzon'a davet edildi. İkilinin Türkiye'ye gelerek Bordo-Mavili kulüp yetkilileri ile masaya oturduktan sonra Hubocan ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

HUBOCAN BORSAYA BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, dün akşam Hubocan'la ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Yönetimin Marsilya kulübüne Hubocan için 1 milyon Euro kiralama bedeli vereceği oyuncunun ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro civarı bir ücret alacağı iddia edildi. 31 yaşında ve 184 cm boyunda olan Hubocan, esas mevkisi sağ stoper olmasına karşın, sol bek ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.(Takvim)