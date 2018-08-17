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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.08.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

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Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Trabzonspor kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Başakşehir'e 2-0 kaybeden Trabzonspor, kendi taraftarı önünde alacağı galibiyetle birlikte çıkışa geçmek istiyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Slovenya kampından ayrılarak kasıklarından ameliyat edilen ve ligin ilk haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı. Golcü futbolcunun ağrılarının artmaması durumunda Sivasspor maçı kadrosunda yer alabileceği ifade edildi. Trabzonspor'un bu akşamki karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Olcay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega.

Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Arouna Kone.


90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 102Trabzonspor - Sivasspor
    3
    MS1
    1,45
    31556kez oynandı
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Son galibiyet Karaman'ın takımına karşı

Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı. Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak. Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'deki 25. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor, sonraki 16 maçın sadece ikisinde mağlup oldu. Evinde Sivasspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçında mağlup olan Trabzonspor, bu maçta önceki 11 karşılaşmada rakibini yedi kez mağlup etmeyi başarmıştı. Trabzonspor'un Sivasspor'u iç sahada ağırladığı 12 maçın sekizinde karşılıklı gol olmadı.

Trabzonspor iç sahada oynadığı son beş lig maçının üçünün kazanırken, aldığı iki yenilginin biri Sivasspor'a karşıydı. Dış sahada oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Sivasspor, tek galibiyetini Trabzon deplasmanında aldı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan dokuz maçta rakip kaleye isabetli şut çekemeyen tek takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor, 5 Nisan 2015'teki Konyaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı. Sivasspor'un Süper Lig'de deplasmanda attığı son 17 golün 13'ü karşılaşmaların ikinci yarısında gelirken; diğer dört golü de ilk devrelerin son dakikasında buldular. Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçtan yenilgiyle ayrılan Ünal Karaman, ligdeki son galibiyetini Trabzonspor'u çalıştırdığı bir önceki dönemde almıştı.

Geçen hafta Sivasspor'un başında çıktığı ilk maçı kazanan Tamer Tuna, Süper Lig kariyerindeki ilk galibiyeti Trabzonspor'u yenerek almıştı. Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı ve en fazla galibiyet aldığı rakibi Sivasspor.

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