Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivassporu mağlup ederek 5'inci sıradaki yerini korumayı hedefliyor. iki takım arasında ligde geride kalan 23 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 12-6 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ligde ilk 4 şansı zora giren Trabzonspor, 30uncu hafta mücadelesinde bugünsahasında Demir Grup Sivassporu konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa Kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16.00da Medical Park Stadında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bugünMedical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 24. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Sivasspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN EVİNDE TEK YENİLGİSİ VAR
Trabzon'da oynanan 11 karşılaşmada bordo-mavili takımın hükmen olmak üzere sadece bir mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. Sivasspor karşısındaki tek yenilgisini 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından sahasında 8 sezonda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonsporda bu maçta kadroda değişiklikler olacak. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbayın cezası sona eren Okayın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmeyen Burak Yılmaza Demir Grup Sivasspor karşısında görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Osmanlıspor maçında sakatlanan kaptan Onur Recep Kıvrakın yerine ise kalede genç Uğurcan Çakırın görev yapacağı öğrenildi.
D.G SİVASSPOR İLE 24'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bugünoynayacakları maçla birlikte ligde 24üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonsporun 12, Sivassporun 6 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.
TRABZONSPORUN D.G SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Kamil Amet, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Onur, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: "Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blokÿ 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.
MAÇ ÖNCESİ KAHVALTI
Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi bugünsaat 10.00da Şenol Güneş Spor Kompleksindeki Akyazı Stadyumunda, Trabzon’da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurullarla birlikte tanışma ve sohbet amacıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelecek.
TRABZONSPOR SİVASSPOR ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER
İki takım Süper Lig'de 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 12-6'lık Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor.
Trabzonspor Süper Lig'de Sivasspor'a son 15 maçta bir kez yenildi ve yedi maçtır yenilmiyor. Bordo mavililer son yedi maçın dördünde kalesini gole kapattı ve hiçbirinde birden fazla gol yemedi.Sivasspor'un Süper Lig'de Trabzon'da bir galibiyeti bulunuyor; o galibiyet 2007/08 sezonunda gelmişti.
Trabzonspor ligde evinde oynadığı son iki maçı dörder gol atarak kazandı. Trabzonspor, Süper Lig tarihinde en son Mart-Nisan 1995'te arka arkaya üç iç saha maçında rakiplerine 4+ gol atmayı başarabilmişti. Sivasspor ligde iki maçtır kazanamıyor; bu sezon bir kez üç maçlık mağlubiyet serisi yaşadılar ve o serideki maçlardan biri Trabzonspor karşısındaydı. Ligdeki son beş maçında 15 gol atan Trabzonspor bu beş maçtan önceki son beş maçta ise sadece iki gol atabilmişti.
Sivasspor ligde deplasmanda oynadığı son dokuz maçta sadece bir galibiyeti var ve bu maçların tamamında gol yerken sadece dördünde gol atabildiler. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en az korner kullanan takım. Robinho, Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta altı gole katkıda bulundu. Burak Yılmaz, Süper Lig'de Sivasspor'a karşı forma giydiği 15 maçta 13 gol attı; Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi. Okay Yokuşlu'nun da Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sivasspor.
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