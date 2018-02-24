Trabzonspor şeytanın bacağını Alanya'da kırdı
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğuydu. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak 6 haftalık şanssızlığını kırdı. Ev sahibi takım 9. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rıza Çalımbay'ın takımı 68'de Burak Yılmaz'ın ve 78'de Abdülkadir'in golüyle sonuca gittiler. Trabzonspor 36 puana yükselirken, Akdeniz temsilcisi 21 puanda kaldı. Burak Yılmaz, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de bir sonraki hafta evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas (Dk. 81 Mbilla), Welinton, Barış Başdaş, Villafanez, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Emre Akbaba, Douglas
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereria, Novak, Durica, Kucka (Dk. 60 Yusuf Yazıcı), Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Sosa, Olcay Şahan (Dk. 46 N'doye), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+4 Onazi), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 8 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 68 Burak Yılmaz, Dk. 77 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Durica, Dk. 85 Sosa, Dk. 90+3 Onur Recep Kıvrak, Dk. 90+3 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 25 Tzavellas, Dk. 55 Efecan Karaca, Dk. 69 Barış Başdaş, Dk. 72 Villafanez, Dk. 76 Douglas, Dk. 77 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0
13. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas'ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir'in pasında Kucka'nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.
65. dakikada Pereria'nın sağdan ceza alanına ortasında N'doye'nin kafa vuruşunda kaleci Riou topu kontrol etti.
68. dakikada Trabzonspor beraberlik golünü buldu. Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına gönderdiği top, rakip oyuncuya çarparak yükseklik kazandı. N'doye'nin dokunuşuyla meşin yuvarlağı önünde bulan Burak Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
69. dakikada Emre Akbaba'nın şutunda Uğur Demirok'a çarpan top kornere çıktı.
75. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in etkili şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'dan sekti. Seken topu Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.
77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ani gelişen Trabzonspor atağında N'doye'un pasında sağ kanatta topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gassama arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Teknik ekip ve futbolcuların araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.
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