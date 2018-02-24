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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Trabzonspor şeytanın bacağını Alanya'da kırdı
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Sıradaki Haber:Liverpool - West Ham United / MAÇ ÖZETİ

Futbol
24.02.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Trabzonspor şeytanın bacağını Alanya'da kırdı

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Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğuydu. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak 6 haftalık şanssızlığını kırdı. Ev sahibi takım 9. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rıza Çalımbay'ın takımı 68'de Burak Yılmaz'ın ve 78'de Abdülkadir'in golüyle sonuca gittiler. Trabzonspor 36 puana yükselirken, Akdeniz temsilcisi 21 puanda kaldı. Burak Yılmaz, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de bir sonraki hafta evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas (Dk. 81 Mbilla), Welinton, Barış Başdaş, Villafanez, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Emre Akbaba, Douglas

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereria, Novak, Durica, Kucka (Dk. 60 Yusuf Yazıcı), Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Sosa, Olcay Şahan (Dk. 46 N'doye), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+4 Onazi), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 8 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 68 Burak Yılmaz, Dk. 77 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Durica, Dk. 85 Sosa, Dk. 90+3 Onur Recep Kıvrak, Dk. 90+3 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 25 Tzavellas, Dk. 55 Efecan Karaca, Dk. 69 Barış Başdaş, Dk. 72 Villafanez, Dk. 76 Douglas, Dk. 77 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

Burak Yılmaz şoku Beşiktaş maçında yok...
Burak Yılmaz şoku! Beşiktaş maçında yok...

Trabzonspor şeytanın bacağını Alanyada kırdı

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0

13. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas'ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.

45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir'in pasında Kucka'nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

65. dakikada Pereria'nın sağdan ceza alanına ortasında N'doye'nin kafa vuruşunda kaleci Riou topu kontrol etti.

68. dakikada Trabzonspor beraberlik golünü buldu. Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına gönderdiği top, rakip oyuncuya çarparak yükseklik kazandı. N'doye'nin dokunuşuyla meşin yuvarlağı önünde bulan Burak Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

69. dakikada Emre Akbaba'nın şutunda Uğur Demirok'a çarpan top kornere çıktı.

75. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in etkili şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'dan sekti. Seken topu Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.

77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ani gelişen Trabzonspor atağında N'doye'un pasında sağ kanatta topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gassama arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Teknik ekip ve futbolcuların araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

 

Liverpool sahasında West Ham'ı 4-1 ile geçerek yükselişini sürdürdü! (ÖZET)

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