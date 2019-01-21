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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Trabzonspor revire döndü

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Trabzonspor revire döndü

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor, revire döndü. Sakat oyuncularla birlikte transfer yasağı ile karşı karşıya kalan bordo-mavililer, kadro derinliğini de kaybetti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Mali sıkıntılarla boğuşmasının yanı sıra transfer yasağı ile birlikte sakat oyuncuların çokluğu lig ve kupa yarışında bordo-mavilileri kadro oluşturmakta zora soktu. Orta sahada Sosa ve Onazi gibi iki önemli ismini kaybeden Karadeniz ekibi, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Pereira'yı da kaybetmenin şokunu yaşıyor. Adeta revire dönen bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ünal Karaman'ı kadro oluşturmakta zor günler bekliyor.

Kadro derinliği azaldı
Sosa, Onazi ve Pereira gibi ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalan Trabzonspor'da, Hugo Rodallega ise Başakşehir maçına iğneyle çıktı. Ekuban'ın durumu ise belirsizliğini korurken, sakatlığı tam atlatamadan Başakşehir maçına çıkan Antony Nwakaeme'nin ise tedavisine devam edilecek. İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Hosseini'n de takımda olmayışı bordo-mavililerin kadro derinliğini iyice azalttı.

Kupada rotasyon yapamayacak
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupas'ında mücadele eden Trabzonspor, zorlu maçlar öncesi rotasyon yapma imkanını da yitirdi. Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçının ardından 23 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçta kadro derinliği nedeniyle rotasyon yapamayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk maçta sahasında rakibini 2-1 yendiği kadrodan sadece Batuhan Artaslan'ın yerine Nwakaeme'ye Medipol Başakşehir maçında forma vermişti.

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