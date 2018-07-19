Trabzonspor, Rafael Kurzawa'nın peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat için asist kralı buldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat için asist kralı buldu.
Gornik ile sözleşmesi biten Rafal Kurzawa’ya teklif götüren Bordo-Mavililer, pazarlığı sürdürüyor. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 2 milyon lira imza parası istemesi nedeniyle henüz anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi.
Kurzawa geçen sezon 36 lig maçında 2 gol atarken, yaptığı 18 asist ile Avrupa liglerinde en fazla gol pası veren oyuncu olarak dikkat çekti. (Star)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle