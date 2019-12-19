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Futbol
19.12.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Trabzonspor Portekizli Joao Carvalho'nun peşine düştü! | Transfer haberleri

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Trabzonspor Portekizli Joao Carvalho'nun peşine düştü! | Transfer haberleri

Trabzonspor, Benfica altyapısından yetişen ve şu anda İngiltere’de Nottingham Forest forması giyen Joao Carvalho için girişimleri hızlandırdı. Portekizli 10 numarayı kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar Ada ekibi ile pazarlıkları sürdürüyor.

15 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLDU

Trabzonspor, ocak ayı için transfer girişimlerine hız verdi. Savunmanın soluna, ön liberoya ve 10 numara mevkine takviyeler düşünen Bordo-Mavili kurmayların bir isim için hayli istekli olduğu ortaya çıktı. Scout ekibinin alınması için ısrar ettiği bu yıldız, şu anda İngiltere’nin Championship takımlarından Nottingham Forest forması giyen Joao Carvalho. 22 yaşında olan Portekizli 10 numara, Nottingham’a 15 milyon Euro bedelle futbolcu fabrikası Benfica’dan transfer edilmişti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Ancak Carvalho, bu sezon Forest’e yeterince süre alamadı. Geride kalan haftalarda 14 maça çıkan genç yıldız, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayabildi. Trabzonspor scout ekibinin takibinde olan ve menajeriyle görüşülen Joao Carvalho’nun Trabzonspor’a olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Genç oyuncunun Pereira ve Fernandes’ten de Trabzonspor ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Carvalho’yu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar, hafta içinde Ada’ya çıkarma yapacak. (Karadeniz Gazete)

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