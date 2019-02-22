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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.02.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Trabzonspor 'Parmak' ısırttı! Fırtına İzmir'de geri döndü

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Trabzonspor 'Parmak' ısırttı! Fırtına İzmir'de geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi. Bordo-mavililer 27. dakikda Hugo Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak'ın füzesi ve 90'da Kadu'nun kendi kalesine golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'ye 71. dakikada Deniz Kadah'tan gelen penaltı golü yetmedi. Trabzonspor 36 puana yükselirken Göztepe 25 puanda kaldı. Bordo-mavililer 2 maçlık yenilgi serisinden sonra rahat bir nefes aldı. Ünal Karaman'ın ekibi Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Göztepe ise Konyaspor'a konuk olacak.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu , Süleyman Özay , Hakan Yemişken

GÖZTEPE: Beto - Gassama , Kadu , Titi , Berkan (Dk. 68 Halil ), Poko , Borges (Dk. 46 Deniz), Castro , Yasin , Serdar , Jerome (Dk. 74 Ghilas )

TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil Ahmet , Hosseini , Hüseyin , Novak , Abdülkadir Parmak (Dk. 90+3 Ali Osman), Yusuf (Dk. 90+2 Murat Cem), Sosa , Ekuban (Dk. 86 Batuhan), Nwakaeme , Rodallega

GOLLER: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (K.K) (Trabzonspor) - Dk. 70 (P) Deniz (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Berkan, Dk. 89 Yasin (Göztepe), Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Göztepe’de geçen hafta Kayserispor deplasmanında cezaları yüzünden görev yapamayan kanat oyuncuları Yasin ve Serdar ile orta saha Borges, Trabzonspor müsabakasında 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Kemal Özdeş, Kayseri’de 11'de oynattığı stoper Reis’i ve forvet arkası Deniz Kadah’ı yedek kulübesine çekti. Reis’in yerine Kadu, Deniz’in yerine de Jerome forma giydi. Ayrıca ağıları artan sol bek Agbenyenu Trabzonspor maçının kadrosuna alınmazken, Ganalı’nın yokluğunda Berkan görev yaptı.

Konuk Trabzonspor İzmir’e eksik kadroyla geldi. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömer, Amiri, Onazi, İbanez gibi as futbolcular Bornova Stadı’nda takım arkadaşlarını yalnız bırakırken, Teknik direktör Ünal Karaman toplam 16 futbolcuyla sahaya çıktı.

Ligde kötü günler geçiren Göztepe’de taraftarlar Trabzonspor karşılaşmasından önce, takımın kamp yaptığı otele akın etti. Kemalpaşa ilçesine gelen yüzlerce taraftar Göztepeli futbolcuları konvoyla Bornova Stadı’na uğurladı. Sarı-kırmızılı futbolseverler Trabzonspor sınavında yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler futbolcuları teker teker tribünlere davet edip galibiyet sözü aldı. Konuk Trabzonspor taraftarı da kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sosa’nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20'nci dakikada Castro ceza sahası dışından şansını denedi, top farklı bir şekilde oyun alanını terk etti.

27'nci dakikada Trabzonspor’un golü geldi. Hızlı gelişen atakta Rodellega’nın pasında Yusuf kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Yusuf’un vuruşu Beto’dan döndü, Rodellega meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

52'nci dakikada Ekuban’ın pasında Yusuf yakın mesafeden vurdu, kaleci Beto gole izin vermedi.

68'inci dakikada Rodellaga, kaleci Beto’nun önde olduğu görüp kendi yarı alanından topu Göztepe kalesine gönderdi. Ancak meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

69'uncu dakikada Göztepe penaltı kazandı. Hosseini ceza sahası içinde Serdar’ı düşürünce hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi.

70'inci dakikada penaltı atışı kullanan Deniz Kadah topu filelere gönderdi: 1-1.

73'üncü dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışından topa gelişine sert vuran Abdulkadir Parmak mükemmel bir gole imza attı: 1-2.

80'inci dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılan Nwakaeme şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

90'ıncı dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Abdulkadir’in ortasında Kadu kendi ağlarını havalandırdı: 1-3.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor, Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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